Verfolgung mit Streifenwagen und Heli: Gesuchter wählt ungünstiges Versteck

Bitterfeld-Wolfen - Nach einer Verfolgungsjagd am Donnerstagmittag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ( Sachsen-Anhalt ) ist der gesuchte Mann (37) gefunden worden - in einem Versteck, das offensichtlich nicht besonders klug gewählt war.

Außerdem habe er ohne ersichtlichen Grund stark an einer grünen Ampel gebremst.

Der Skoda war nach Zeugenaussagen mehrfach gefährlich in den Gegenverkehr gefahren, wodurch es beinahe zu Zusammenstößen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sei.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei über ein Fahrzeug informiert, das auf der B100 aus Bitterfeld-Wolfen kommend in Richtung B184 unterwegs war, sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta zu TAG24.

Im Dorf Zschepkau an der A9 wurde der verlassene Skoda schließlich gefunden und die Suche nach dem Fahrer begann. Mit Erfolg. "Er hatte sich in einem Stapel Heuballen versteckt", so Kuchta.