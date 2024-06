35.500 freie Stellen: Trotzdem kaum Erholung am Arbeitsmarkt in Sachsen

BA-Chef Klaus-Peter Hansen (61). © Eric Münch

"Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Fördermaßnahmen zurückzuführen. So nehmen wieder mehr Menschen an kurzzeitigen Aktivierungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten teil", sagt Klaus-Peter Hansen (61), Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA). Aber auch ein Anstieg der Krankmeldungen hat - statistisch - diesen Rückgang unterstützt.

Die Lage am Arbeitsmarkt ist ein Spiegelbild der gedämpften Stimmung in der Wirtschaft. Hansen: "Beispielsweise haben im Juni weniger Menschen eine neue Arbeit gefunden." In Zahlen waren das lediglich rund 6800 Menschen.

Die sächsischen Unternehmen meldeten auch wieder weniger neue Arbeitsstellen - insgesamt rund 5700. Das entspricht dem geringsten Juniwert seit 24 Jahren!

Trotzdem: Aktuell sind den Arbeitsagenturen und den gemeinsamen Jobcentern rund 35.500 freie Arbeitsstellen gemeldet.