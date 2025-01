Alarmierende Zahlen: Verkauf von Elektro-Autos in Sachsen drastisch gesunken

Laut der Neuzulassungsbilanz des Kraftfahrtbundesamtes sind die Neuzulassungen von E-Autos in Sachsen 2024 um ein Drittel gesunken. © imago/nordpool

Die Bilanz des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) für 2024 verzeichnet für Sachsen nicht nur wegen der geringeren Kaufkraft gerade einmal 7801 Neuzulassungen von reinen E-Autos, bundesweit waren es 380.609 und damit 27,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

"Der Einbruch trifft uns ganz direkt", sagt Jens Katzek (61), Geschäftsführer des Automotive Clusters Ostdeutschland (ACOD), "weil hier im Schnitt viel mehr reine E-Autos produziert werden als im Rest des Landes."

VW hatte die Produktion wegen der anhaltenden Absatzschwäche im Zwickauer Werk schon Ende 2023 gedrosselt. Im vergangenen Jahr wurden dort nach eigenen Angaben mit 204.000 Stromern insgesamt 40.000 weniger hergestellt als im Vorjahr.

In Dresden waren es sogar nur 5500 Autos. Wie es bei VW Sachsen weitergeht, darüber will VW-Personalvorstand Gunnar Kilian (49) am heutigen Freitag mit den Beschäftigten in Zwickau reden, so ein Sprecher gegenüber TAG24.