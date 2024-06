Angst vor "Kinderfänger" mit weißem Transporter in Sachsen: Das rät die Polizei!

Mittweida/Döbeln - In Sachsen geht die Angst vor einem "Kinderfänger" um. Der Mann soll aus einem weißen Transporter heraus Kinder angesprochen und in das Fahrzeug gelockt haben. Im Netz verbreiten sich die Warnungen wie ein Lauffeuer. Nun äußert sich die Polizei dazu.

Die Angst vor einem weißen Transporter geht in Sachsen um: Ein Mann soll daraus Kinder angesprochen und angelockt haben. (Symbolbild) © 123rf/photoschmidt

Seit der vergangenen Woche verbreitet sich die Meldung auf Facebook und Co. rasant: Ein weißer Transporter soll in Döbeln, Riesa und Meißen unterwegs sein. Der Fahrer soll dabei versucht haben, Kinder an Schulen in das Fahrzeug zu locken.

Gerade im Hinblick auf Valeriia (†9), die in Döbeln auf ihrem Schulweg offenbar weggefangen und in einem Waldstück ermordet wurde, sind Eltern derzeit besonders wachsam, teilen die Warnungen vom mutmaßlichen "Kindergänger" unaufhaltsam.

Alleine in dieser Woche gab es vermehrt Meldungen, dass der weiße Transporter rund um Mittweida gesehen worden war. Auch am heutigen Freitag gingen zwei weitere Meldungen bei der Polizei ein.

"Die Fahrzeugbeschreibung in den Mitteilungen trifft dabei auffallend vollständig auf das in den sozialen Medien abgebildete Fahrzeug zu. Teilweise wird dabei sogar das gepostete Kennzeichen aus dem Landkreis Meißen mitgeteilt", so eine Polizeisprecherin. Dennoch konnten die Beamten das gesuchte Fahrzeug nicht auffinden.

"Zudem ist festzustellen, dass exakt identische Posts ohne Ortsangabe nun bereits auch im Erzgebirgskreis im Umlauf sind", heißt es von der Polizei.