Nach Tod von Valeriia (†9): Verdächtiger flüchtet nach Tschechien

Verdächtig: Der Moldawier soll die Mutter von Valeriia am Tag des Verschwindens gegen 9.40 Uhr per Messenger kontaktiert haben. Er bat um eine schnelle Rückmeldung.

Zudem soll sich sein Handy an diesem Tag auch in eine Funkzelle in Döbeln eingeloggt haben.

Wie " Bild " berichtet, soll es sich bei dem Verdächtigen um den Ex-Freund der Mutter handeln. Der Mann aus Moldawien wurde wohl am Tag des Verschwindens von Valeriia von einer Überwachungskamera gefilmt, die sich in der Nachbarschaft von Valeriias Wohnung befindet.

In diesem Waldstück kam das Mädchen wohl gewaltsam zu Tode. Der Verdächtige befindet sich derzeit auf der Flucht. © Ralph Kunz

Das unfassbare Gewaltverbrechen an der neunjährigen Valeriia löste im sächsischen Döbeln Entsetzen aus. Die Ermittler suchen mit Hochdruck nach dem Täter.

Bisher will sich die Staatsanwaltschaft nicht zur Todesursache äußern. Fakt ist aber: Das Mädchen ist gewaltsam zu Tode gekommen - wann genau, ist nicht bekannt.

Am Morgen des 3. Juni war das Mädchen auf dem Weg zur Schule verschwunden - offenbar wurde sie auf dem Weg zwischen ihrem Zuhause und der Bushaltestelle abgefangen.



Am vergangenen Dienstag dann die traurige Gewissheit: Die Leiche des Mädchens wurde in einem abgelegenen Waldstück in Döbeln gefunden - weit weg von jeglichen Wegen, tief im Unterholz. Offenbar war der Fundort auch der Tatort, so die Polizei.