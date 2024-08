20.08.2024 06:10 1.584 Anna-Carina nackt im "Playboy": Morgen kommt sie allerdings angezogen nach Freital

Anna-Carina Woitschack ist in der aktuellen Septemberausgabe des Playboy. Für einen kurzen Auftritt kommt der sie am Mittwoch in den Freitaler Weißeritz-Park.

Von Katrin Koch

Freital - Bei "Deutschland sucht den Superstar" startetet Anna-Carina Woitschack (31) vor 13 Jahren ihre Karriere. Für die deutsche Playboy-Ausgabe zog sich Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (31) aus. © Rolf Vennenbernd/dpa Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit brachte der Sängerin die TV-Trauung und spätere Trennung von Volksmusik-Trompeter Stefan Mross (48) ein. Und erst recht die aktuelle Septemberausgabe des Playboy. Für das legendäre Männermagazin ließ Anna-Carina die Hüllen fallen: "Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe", sagt Anna-Carina Woitschack im deutschen Playboy. Sachsen Spielspaß, Power und Leidenschaft: Felsenbühne Rathen als Sprungbrett für junge Schauspieler! Das macht sie auch musikalisch: Vorige Woche veröffentlichte die Sängerin ihr neues, mittlerweile achtes Album "Meine Zeit". Für einen kurzen Auftritt samt Autogrammstunde kommt der Schlagerstar am Mittwoch (13 Uhr) in den Freitaler Weißeritz-Park an der Spinnerei.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa