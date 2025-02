Auf Krücken zur Auszeichnung: Clemens (27) ist Sachsens bester Fotograf

Leipzig/Chemnitz - Am Freitag wurden auf der Leipziger Messe die erfolgreichsten Gesellinnen und Gesellen des sächsischen Handwerks des Jahrgangs 2024 ausgezeichnet.

Handwerkstag-Präsident Uwe Nostitz: "Wir ehren heute zugleich jene Ausbilder, Lehrmeister und Berufsschullehrer, die einen so hochqualifizierten und motivierten Berufsnachwuchs hervorgebracht haben."

Clemens Steinicke (27) aus Chemnitz wurde als Bester im Beruf "Fotograf" geehrt. © Nico Schimmelpfennig

Bester im Beruf "Fotograf" in ganz Sachsen ist Clemens Steinicke (27) aus Chemnitz.

Er kam auf Krücken und unter Schmerzmitteln zur Auszeichnung am Freitag, da er sich einen Nerv eingeklemmt hatte.

2021 begann er seine Ausbildung bei Studioline und unterschätzte den theoretischen Part völlig. Das führte zu einer "Jetzt erst recht"-Mentalität, in der er sich selbst beweisen wollte.

Er machte sein Hobby zum Beruf: "Zu erfahren, dass man mit seinen Leistungen im Jahrgang in der Gesellenprüfung der Beste war, ist natürlich ein super Gefühl, gerade auch, wenn man das allgemeine Niveau in Betracht zieht. Sich da durchgesetzt zu haben zeigt, dass sich die harte Arbeit, die man in die Ausbildung und Prüfung gesteckt hat, mehr als ausgezahlt hat."