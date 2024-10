Adieu, Ausflugsdampfer! Schiff verlässt Leipziger Neuseenland, weil es keinen Umsatz bringt

Markkleeberg - Etwa drei Jahre lang fuhren unzählige Gäste mit dem "MS Störmthal", konnten sich von der Schönheit des Leipziger Neuseenlandes überzeugen lassen. Nun hat das Schiff zwangsweise ausgedient, wird verkauft und schwimmt ab dem heutigen Donnerstag auf einem anderen großen Gewässer - bleibt aber zumindest in Sachsen . TAG24 kennt die Hintergründe.

Das "MS Störmthal" wurde am Mittwoch für den Transport nach Ostsachsen vorbereitet. © Lutz Brose

21,9 Meter lang und 4,90 Meter breit ist das jüngste der drei Ausflugsdampfer der Reederei "Personenschifffahrt im Leipziger Neuseenland Markkleeberger See und Störmthaler See GmbH & Co. KG". Seit Mittwoch umfasst ihr Portfolio nur noch zwei Schiffe.

"Das Schiff wird am Mittwoch im Laufe des Vormittags neben dem Kanupark aus dem Wasser gekrant und dann über Nacht an den Bärwalder See transportiert, wo es wieder als Fahrgastschiff zum Einsatz kommt", berichtet Sprecher Stephan Mann auf TAG24-Anfrage.

Grund für den Umzug auf den mit 13 Quadratkilometern in der Oberlausitz gelegenen und größten See Sachsens: die fehlende Wirtschaftlichkeit.

Denn seit der Sperrung des Hartkanals zwischen Markkleeberger und Störmthaler See im März 2021 liegt das für 120 Personen zugelassene Schiff dauerhaft vor Anker.