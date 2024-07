Bekämpfung von Kriminalität und Schleusungen: Taskforce für Sachsens neue Grenzpolizei

Am Donnerstag lauerte in deren Vorfeld die Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) "Neiße". Nicht allein: Unter anderem Zoll, Bundes- und Landespolizei waren unterwegs, 150 Beamte im Grenzgebiet. Ein Hubschrauber drehte seine Runden, übertrug Bilder von verdächtigen Fahrzeugen in die Zentrale. "Wir haben 350 Personen kontrolliert", sagte Hauptkommissarin Anja Peterhänsel gegen 14 Uhr. "Ein Betäubungsmittelverdacht, 29 Ordnungswidrigkeiten."

Der Name "Süßmuthlinie" sagt allen Beamten in der Einsatzzentrale etwas.

"Das Diebesfahrzeug und das gestohlene Auto fahren auch nicht mehr so dicht beieinander." Dank moderner Technik können die Banden jetzt auch über Entfernung kommunizieren, Fahndungstage werden so schnell bekannt.

Das neue Fahndungs- und Kompetenzzentrum soll in der Görlitzer Polizeidirektion angesiedelt werden. © Norbert Neumann

Der Ministerpräsident will weiter an der Grenze aufrüsten: "Wir haben den Auftrag für eine Taskforce erteilt, die in den kommenden Wochen ein Konzept für eine sächsische Grenzschutzpolizei entwickeln soll", so Kretschmer. "Dieses Personal wird es zusätzlich geben."



Die Taskforce besteht unter anderem aus Ex-Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann (72), Ex-Rechnungshofchef Karl-Heinz Binus (69), Ex-Polizeipräsident Conny Stiehl (66) sowie Ex-Staatssekretär Hansjörg König (64).

"Im September haben wir dann einen Vorschlag, wie diese Struktur aussehen kann", so der MP.