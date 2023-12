Beratung über Straßenausbau-Beiträge in Sachsen: Schlagabtausch im Innenausschuss

Bisher können Kommunen Anlieger zur Kasse bitten, wenn eine Gemeindestraße erneuert wird. © Bildmontage: IMAGO/Zoonar.com/Anna Reinert, Steffen Füssel

Fast zu erwarten war die Stellungnahme von Lothar Blaschke. Der Vertreter des Verbands Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) in Berlin war per Videostream zugeschaltet und plädierte für die Abschaffung. "Der Frust der betroffenen Bürger ist nachvollziehbar", unterstrich Blaschke.



Die Fakten: Kommunen können Anlieger grundsätzlich an den Kosten beteiligen, wenn eine Gemeindestraße saniert wird. In Sachsen sind Kommunen in Haushaltsnotlagen sogar dazu verpflichtet.

Genau diesen Passus wollten CDU, Grüne und SPD eigentlich abschaffen. So steht es im Koalitionsvertrag. Albrecht Pallas (43, SPD) verteidigte das Vorhaben denn auch.

Aber: Passiert ist bisher nichts. Stattdessen wurde die Linke aktiv und brachte den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Beiträge ein.