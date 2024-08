Was ist eigentlich aus Corona in Sachsen geworden? Das ist die aktuelle 7-Tage-Inzidenz

Dresden - Seit mehr als vier Jahren begleitet das Coronavirus unser Leben. Verschiedenste Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus griffen mal mehr und mal weniger stark in unseren Alltag ein. Am 7. April 2023 liefen die letzten bundesdeutschen aus. Was ist von der Pandemie geblieben? Ein (mühevoller) Blick auf Sachsen.