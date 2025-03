Blumenhändler besorgt: Feuerangst auf dem Sonnenstein zurück

Pirna - Die Angst geht um auf dem Pirnaer Sonnenstein : Am 21. September 2024 brannten der Blumenhandel "Ostwind" und der Yalak-Döner-Imbiss komplett aus. Nun brannte es wieder im Stadtteil, an der neuen Adresse des Blumenhandels.

Blumenhändler Hanh Do Xuan (37) macht sich Sorgen über die Brandstiftungen. © Marko Förster

Es geschah mitten am Tage: Gegen 11.40 Uhr gingen plötzlich Altkleider in einem Lager in der Straße der Jugend in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen.

Für Blumenhändler Hanh Do Xuan (37) ein unheimliches Déjà-vu. "Ende letzten Jahres habe ich hier neu eröffnet", sagt er zu TAG24.

"Langsam finden mich auch die Stammkunden wieder. Aber so etwas macht mir echt Sorgen." Nicht verwunderlich: Diesmal hat es den "Ostwind" zwar nicht getroffen, aber das Lager befindet sich im selben Gebäude. Hanh Do Xuan konnte den Rauch riechen.

Bei dem Feuer im Herbst brannte sein kompletter Laden aus, nach sieben Jahren am Standort.