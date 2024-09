Brandstiftung auf dem Sonnenstein: Hier gehen zwei Existenzen komplett in Flammen auf

Pirna - Eine Existenz und fast ein Leben gingen am Wochenende in Flammen auf: Am vergangenen Sonnabendmorgen griff in Pirna ein Feuer vom Blumenladen "Ostwind" auf den Yaylak-Döner-Imbiss über. Beide Geschäfte brannten komplett aus, die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.