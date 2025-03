Bürokratie lässt Einäscherung stocken: Krematorium in Meißen muss sich vergrößern

Seit 1993 bastelt Schaldach an einem Modell: Als er das Krematorium inmitten des Meißner Stadtfriedhofs übernahm, war es nicht mal halb so groß.

Egal ob Stand-up-Comedy oder Dieter Nuhr: Sobald Komiker und Kabarettisten die Wörter "Bürokratieabbau" oder "Digitalisierung" sagen, wird im Publikum seit Jahren, ach Jahrzehnten schallend gelacht. Oft hämisch und wohlwissend, welche Ausreden sich hinter den Unwörtern des Landes verbergen. Mir bleibt das Lachen langsam im Hals stecken. Was machen die denn da?

"Nahm man früher noch Zettel und Stift in die Hand, macht man heute Updates", grinst Jörg Schaldach in die Kaffeetasse. Er kenne es selber zu gut, erzählte er mir in seinem kleinen Krematoriumsbüro: Kurz vorm Frühstück herrsche Stau am Kopierer, Abwesenheitsnotizen und ähnliches kämen häufiger per Mail als gute Nachrichten. "Die Digitalisierung macht die Dinge langsamer", sagt der Chef eines Hauses, das allein wegen dieses Satzes mit Behörden zusammen arbeiten muss.

Die Stadt Meißen hat sich an einer Erklärung versucht, die nicht einfach ist. Denn Standesamtsangelegenheiten regelt jede Kommune für sich, in Sachsen gibt es dafür über 200 Bezirke. Doch diese bestätigt, was Schaldach beschreibt: Die Bearbeitung einer Akte - und damit das Einäschern eines Toten - hat sich wegen der elektronischen Sammelakte verdoppelt. In den Großstädten hat sich das laut Schaldach sogar vervielfacht.

Das liege am Einscannen, Übertragen, Aktenführung. Oder wie ich es nenne: rausreden. Das Problem sitzt meist davor - und hat trotz Gleitzeit, "Sabbaticals" und 13. Gehalt ernste Folgen.