Bungalow steht nördlich von Dresden in Flammen: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Bungalow in Flammen: Nördlich von Dresden ist es am Mittwochmorgen in Boxdorf (Gemeinde Moritzburg) zu einem Brand gekommen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Boxdorf (Gemeinde Moritzburg) - Plötzlich stand der Bungalow lichterloh in Flammen! Nördlich von Dresden ist es am Mittwochmorgen in Boxdorf (Gemeinde Moritzburg) zu dem Brand gekommen. Die Feuerwehr kämpfte mit vereinten Kräften gegen den Brand. © Roland Halkasch Mit einem Großaufgebot an Kräften stemmte sich die Feuerwehr ab 10.35 Uhr gegen das Feuer in der Ernst-Wagner-Straße. Die Tatsache, dass der Brand in unmittelbarer Nähe eines Waldgebietes loderte, sorgte bei dieser trockenen und heißen Witterung sicherlich für zusätzliche Schweißperlen auf der Stirn. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Moritzburg und Radebeul sowie der Ortsteilfeuerwehr Wilschdorf kämpften mit drei Stahlrohren, Wasser und Schaum gegen die Flammen. Sachsen Illegale Videoüberwachung: Sachsens Datenschutz-Beauftragte greift durch! Zwar konnte das Gebäude nicht mehr gerettet, dafür aber Schlimmeres verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Nachmittag bestätigte die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24, dass derzeit in alle Richtungen ermittelt wird. Zahlreiche Kräfte waren vor Ort - verhinderten Schlimmeres. © Roland Halkasch Ob es sich um Brandstiftung oder einen einfachen technischen Defekt handelt, ist momentan völlig offen. Da es in dem Bungalow derzeit noch sehr heiß ist, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis erste Ermittlungsergebnisse vorliegen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch