Von Adlerschießen bis Optik-Baukasten: Firma in Sachsen rettet DDR-Spiele-Klassiker

Kamenz - Adlerschießen, Optikbaukasten, Fangballspiel und Windrad: Die Spieleklassiker der DDR, die wohl in fast jedem Kinderzimmer in Sachsen zu Hause waren, haben in einem kleinen Betrieb in Kamenz überlebt. Dr. Harald Stephan (65) rettete sie in die Nachwendezeit und produziert die beliebten Spielzeuge bis heute. Doch die Zukunft ist ungewiss.