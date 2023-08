Deutschland-Ranking: Sachsens Zoos landen gleich zweimal in den Top 10!

Leipzigs Zoo ergatterte wieder Platz 1. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie schon 2022 hält der Leipziger Zoo weiterhin Platz eins. Neu dabei ist der Dresdner Zoo.

78,05 Punkte (von 100) ergatterte dieser, landete damit auf Platz 6 und erreicht die Wertung "gut". Der viertälteste Zoo Deutschlands liegt sogar vor Gelsenkirchen (Platz 7) und Hagenbecks Tierpark in Hamburg (Platz 8).

"Wir freuen uns sehr darüber und werden unseren Weg weiter so gehen", so der Dresdner Zoochef Karl-Heinz Ukena (52), der die Nominierung als "Ansporn" sieht.

Bewertungskategorien waren das Zoogelände, Tiere, Tierwohl, Besuchserlebnis und Eintrittspreis. Bei Letztgenanntem lag Dresden in der Einzelwertung (Platz 2) sogar vor Leipzig (Platz 3). Der Zoo der Messestadt erzielte insgesamt 83,26 Punkte. In den Einzelwertungen erlangte der Leipziger Zoo in den Kategorien Tiere, Tierwohl und Besuchserlebnis jeweils den ersten Rang.