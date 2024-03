Deutschlands erster AfD-OB vereidigt: Lochner gedenkt russischer Opfer

Pirna - Wegen der vielen interessierten Bürger hatte die Pirnaer Verwaltung die Stadtrats-Sitzung aus dem Rathaus in die größere Herderhalle verlegt. Dort wurde am Montagabend Deutschlands erster AfD-Oberbürgermeister Tim Lochner (54, parteilos, trat für die AfD an) öffentlich vereidigt.