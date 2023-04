Von Jazz bis Dark Metal: Das hat die Festival-Saison 2023 in Sachsen zu bieten

Leipzig - Ein paar Tage mit Freunden feiern, lachen und Spaß haben und dabei noch gute Musik hören. Das ist das Festival-Feeling, auf das sich viele freuen. Was hat Sachsen in diesem Jahr an der Festival-Front zu bieten? Hier kommt eine Auswahl:

Die Events finden an rund 40 Veranstaltungsorten in und um Leipzig statt. Darunter sind der Agra-Messepark, das Völkerschlachtdenkmal, der Krystallpalast Varieté Leipzig, die Grassi Museen und das Stadtgeschichtliche Museum.

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Vom 26. bis 29. Mai erwarten die Veranstalter rund 20.000 Besucher, darunter auch internationale Gäste aus Japan, Chile, Mexiko und Israel.

Beim weltweit ältesten und größten Festival für Traditional Jazz, dem internationalen Dixiefestival in Dresden , kommen Fans von Jazz, Blues, Boogie und Swing voll auf ihre Kosten. Vom 14. bis 21. Mai bespielen Bands und Künstler aus elf Nationen zahlreiche Bühnen in der ganzen Stadt, wie ein Sprecher des Festivals mitteilte.

Ein ganzes Wochenende kann am Störmthaler See auf dem Highfield Festival gerockt und gefeiert werden. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Rock'n'Roll beim Firebirds Festival in Trebsen

Beim Firebirds Festival in Trebsen können Besucher voll in den Lebensstil der 50er- und 60er-Jahre abtauchen. Vom 7. bis 9. Juli finden hier neben Rock'n'Roll-Konzerten auch ein Oldtimertreffen, Modeschauen, eine Plattenbörse und zahlreiche Workshops statt.

Das Line-up wird erst noch bekannt gegeben. Ein Ticket für alle drei Tage kostet 89 Euro.

Highfield am Störmthaler See bei Leipzig

Vom 18. bis 20. August findet das Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig statt. Im Line-up stehen nationale und internationale Stars aus der Rock-, Hip-Hop- und Pop-Szene. Unter anderem treten die Ärzte, KIZ, Marteria und Tokio Hotel auf.

Der Festivalpass für das ganze Wochenende inklusive Camping kostet 189 Euro.

Reggae-Festival Colors of Beat in Mehderitzsch

Am 1. und 2. September findet das Colors of Beat Festival in Mehderitzsch statt. Das Reggae-Festival bietet neben guter Reggae- und Ska-Musik in entspannter Atmosphäre zahlreiche Workshops und Kunstausstellungen. In diesem Jahr sind bereits Acts wie Sara Lugo, Mono & Nikitaman, Tequila & the Sunrise Gang und Skaburbian angekündigt.

Ein Wochenendticket inklusive Camping kostet 60 Euro.