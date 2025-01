Die Humorzone feiert 11-Jähriges: Zoten, Possen und die kleinste Schnapszahl

Humorzonen-Schirmherr Olaf Schubert (57) wird erneut den "Güldenen August" an den besten Comedy-Newcomer vergeben. © Amac Garbe

Eines ist und bleibt klar: Das Team der Humorzone - das ihr Festival selbst stets HumorZone schreibt und liebevoll als "HuZo" abkürzt - nimmt das traditionelle Motto "Man darf auch mal lachen müssen" weiterhin sehr ernst.

Angesichts der "elfzigsten Ausgabe" der Humorzone stellt auch Schirmherr Olaf Schubert (57) auf der Homepage des Festivals fest, dass Elf eine besondere Zahl sei: "Nicht irgendeine, sondern sogar die kleinste aller Schnapszahlen, die weltweit je entdeckt wurde." Ein "arithmetisches Menetekel", für das man sich verpflichtet fühle, ordentlich einen auszugeben.

Mit dem Ziel, für jeden Humor den passenden "Deckel" zu bieten, zeige die HuZo eine gewohnt breite Mischung aus Comedy, Kabarett, Musik und "allem, was sonst noch so lustig ist" - also auch derbe Zoten, kritisches Kabarett und schräge Possen.

Neben Stars wie Michael Mittermeier, Bodo Wartke und Abdelkarim sind besondere Humor-Spezialisten dabei: So gibt André Kramer in seinem Programm "Dirty Joking" eine Lektion in SM-Comedy (14.3., GrooveStation), Thomas Kundt erzählt aus dem Leben eines echten Tatortreinigers (12.3., Alter Schlachthof), und der körperlich behinderte David Stockenreitner stellt klar, dass Humor keine Grenzen hat (16.3., Ostpol).