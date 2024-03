Die Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe - Minister zu Besuch bei Schülern im Stall

Dresden - Hunderte von Betrieben in Sachsen suchen händeringend Nachwuchs. Mit "Schau rein!" bietet der Freistaat eine Entscheidungshilfe für Schüler bei Praktikum oder Berufswahl. TAG24 begleitete Kultusminister Christian Piwarz (48, CDU) an einen für viele nicht alltäglichen Ort in die Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen.