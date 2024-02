Die Novacon unweit von Leipzig: Japanische Traumwelt im Einkaufszentrum

Leuna - Wer sich für Animes und Mangas interessiert, sollte sich den 2. März rot in seinem Kalender anstreichen. Dann findet im Einkaufszentrum Nova in Leuna (bei Leipzig) in Sachsen-Anhalt die dritte Novacon (Eintritt frei) statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die aufwendigen Kostüme der Cosplayer, die nicht nur Fans begeistern werden.