Diese Hochzeitskapelle ist eine beliebte Location unter Bräuten in Sachsen

Callenberg - In der Hochzeitskapelle Callenberg trauen sich Bräute besonders gern. Und das so sehr, dass sie die beliebteste Hochzeitslocation in Sachsen ist und deutschlandweit auf Platz 2 liegt. Dafür bekamen die Eigentümer Vivienne (47) und Tino Taubert (61) am heutigen Donnerstag einen Preis.