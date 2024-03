Dieser sächsische Freizeitpark eröffnet als einziger bereits heute

Aufgrund der guten Wetterprognosen startet der Sonnenlandpark in Lichtenau bereits am heutigen Samstag in die Sommersaison.

Von Sebastian Gogol

Lichtenau - Der Sonnenlandpark in Mittelsachsen wollte ursprünglich erst am 23. März in die Sommersaison starten. Nun öffnen bereits ab dem heutigen Samstag viele Attraktionen. Auch die Entwicklung des Freizeitparks in den letzten Jahren gibt Anlass zur Freude.

Der Sonnenlandpark öffnet ab heute den Großteil seiner Attraktionen. Auch der Rutschturm gehört dazu. © Uwe Meinhold "Wir haben uns dazu entschlossen, bereits dieses Wochenende den größten Teil unserer Attraktionen zu öffnen", sagt Marketing-Chefin Anita Müller (42). Die Gründe hierfür seien die guten Wetterprognosen für das Wochenende und das schnelle Vorankommen bei den Saisonvorbereitungen. Demnach werden Attraktionen wie Riesenrad, Parkbahn "Anton", Rutschturm, Wellenflieger sowie Hasenhüpfer-Karussell bereits ab heute für die Besucher bereitstehen. Neu hinzugekommen ist seit Winter die Allwetterrutsche. Sachsen Touristen-Analyse für Sachsen: Fischbrötchen und Räuchermännchen Einzig die Wasserattraktionen wie die Mini-Dampfer oder das Schlauchrutschparadies müssen sich noch etwas gedulden wegen angekündigter Nachtfröste. Die anderen sächsischen Freizeitparks wie Belantis, Saurierpark Kleinwelka, Freizeit Park Plohn und Elbe-Freizeitland Königstein starten erst Ende März in die Saison. Das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet neu am 23. März.

Marketing-Chefin Anita Müller (42) testet die Allwetterrutsche, die im Winter neu hinzugekommen ist. © Uwe Meinhold

Die letzten Handgriffe: Das Hasenhüpfer-Karussell wurde zum Saisonstart schick gemacht. © Uwe Meinhold

Sonnenlandpark-Hotel begrüßt auch Geschäftsreisende

Techniker Marko Funk (54) kontrolliert den Reifendruck an der Parkbahn "Anton". Ab heute darf dort eingestiegen werden, Richtung Riesenrad. © Uwe Meinhold Der Sonnenlandpark hatte auch im Winter geöffnet. Dort war lediglich der Wildtierpark sowie der Indoorspielplatz geöffnet. Dazu kam der Winterzauber mit 50 verschiedenen Lichtinstallationen, der ein Erfolgsgarant war. "Wir hatten fünfmal so viele Besucher wie in der Wintersaison 2022/23", so Müller. Für die nächste Wintersaison sei auch bereits eine Neuauflage geplant. In der Sommersaison 2023 hatte der Park circa 240.000 Besucher. "Das lag ganz knapp unter dem Rekordjahr 2019", so die 42-Jährige. Sachsen Betonglocke auf Gerüst gestürzt: Zwei Männer am Kriebsteiner Burgberg verletzt Auch das Hotel, welches sich seit circa zwei Jahren am Standort befindet, habe sich gut entwickelt. "Aufgrund der guten Autobahnanbindung haben wir neben Familien auch Geschäftsreisende als Hotelgäste", sagt Müller.

Das Hotel am Sonnenlandpark nahm in den vergangenen beiden Jahren eine gute Entwicklung. Auch Geschäftsleute gehören zu den Gästen. © Uwe Meinhold