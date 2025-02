Führen neue Ideen das Autoland Sachsen aus der Krise?

Dresden - Die Transformation der Automobilindustrie hat die Branche stark belastet. Die verhaltene Nachfrage im Inland und die Konkurrenz ausländischer Firmen führten Hersteller und Zulieferer in Sachsen vollends in die Krise. Nun will das Automobilzuliefernetzwerk AMZ neue Potenziale heben. Die Krise als Chance?