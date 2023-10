Dutzende Schafe fallen Wölfen zum Opfer: Fünf weitere Attacken seit Einheitstag

Der Wolf macht den Schäfern im Landkreis Bautzen zu schaffen. © greatif/Imago

Allein am 4. Oktober gab es fünf Wolfsattacken im Landkreis: So wurden in Cosul zwei trächtige Schafe, in Schöneberg eine Ziege, ein Schaf und ein wertvoller Zuchtbock gerissen. In Lauske starben 18 Schafe. Zwei Herden waren hier ausgebrochen, ein Überblick über verletzte Tiere und noch vermisste Tiere lag am gestrigen Freitag noch nicht vor. Beim selben Schäfer kam der Wolf auch in der nächsten Nacht wieder. Dabei starben sechs Tiere, vier wurden verletzt.

Auch in Panschwitz-Kuckau schlug der Wolf zu. Wieder traf es gleich zwei Herden eines Schäfers, dabei kamen 17 Tiere ums Leben.

Bitter: Es war bereits das vierte Mal innerhalb einer Woche, dass eine seiner Herden von einem Wolf angegriffen wurden.