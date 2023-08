Eiforbibbsch! Wieso ist Sächsisch bloß so unbeliebt?

Dresden - Die Liebe zum "Sächseln" ist ein ganz besonderes Gewächs. Es gedeiht nicht überall und gehört eigentlich auf die Rote Liste bedrohter Arten. Die gute Nachricht: Die Mundart wird immer beliebter. Die schlechte: Sächsisch bleibt der unbeliebteste Dialekt in Deutschland.

37,6 Prozent der knapp über 1000 Befragten gaben an, das Sächsische überhaupt nicht zu mögen. Das sind deutlich weniger als noch vor 15 Jahren. Damals hatten bei einer Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache 52 Prozent angegeben, Sächsisch nicht leiden zu können.

Beides geht doch gar nicht? Geht doch: Nach einer Stichprobe der US-amerikanischen Sprachen-Lernplattform Preply vom Juli landete Sächsisch in zwölf von 16 Bundesländern auf Platz 1 der nervigsten Dialekte.

Journalist, Moderator und Kabarettist Peter Ufer (59): "Was ist das beste Verhütungsmittel? - Sächsisch!" © Amac Garbe

Ufer dagegen liebt seinen Dialekt. In Niesky hat er schon Sächsisch am Gymnasium unterrichtet und er engagiert sich gemeinsam mit dem Kabarettisten Tom Pauls (64) in der Ilse-Bähnert-Stiftung zur Erhaltung und Pflege der Sächsischen Kultur und Sprache.

In Pauls' Theater in Pirna laufen aktuell die Programme "Rettet uns den Gogelmosch - Alles über Sächsisch!" oder "Die Witze der Sachsen".

Seit 2008 kürt die Stiftung das "Sächsische Wort des Jahres". Am 3. Oktober ist es wieder so weit. Rund 2000 Vorschläge sind dafür laut Ufer eingegangen.

Er gibt zudem gemeinsam mit dem Kabarettisten Gunter Böhnke (79) demnächst einen Sächsisch-Duden heraus. "Wir haben übrigens nicht angefragt. Der Verlag ist auf uns zugekommen", verrät Ufer.

Das alles gibt es für "Westfälisch" nicht. Der Dialekt landete bei der Preply-Umfrage auf dem letzten Platz - der unbeliebtesten deutschen Dialekte, wohlgemerkt.