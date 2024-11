Ein Kurs zeigt, wie man Kerngesunde zu Katastrophenopfern schminkt

Sachsen - Vorsicht, dieser Artikel ist nichts für Zartbesaitete. Hier geht's um klaffende Wunden, amputierte Gliedmaßen und verbrühte Arme. Doch Entwarnung: Was so erschreckend echt aussieht, ist alles nur kunstvoll geschminkte Illusion! Zum Glück. Wir laden Euch ein zu einer Lehrstunde in Notfalldarstellung, damit bei Katastrophenübungen die Darsteller von Verletzten täuschend echt wirken. Wir enthüllen, wie mithilfe von harmlosem Rouge, Brausepulver, einem Broiler und Kondomen brutale Verätzungen und Verletzungen entstehen.