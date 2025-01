Er führt die sächsische Linke zur Bundestagswahl an

Von Jörg Schurig

Dresden - Der Leipziger Linke-Politiker Sören Pellmann führt die sächsische Liste seiner Partei zur Bundestagswahl am 23. September an. Der 47-Jährige wurde auf einer Delegiertenversammlung in Dresden mit einer Zustimmung von 92,4 Prozent gewählt. Als Geschenk erhielt er unter anderem rote Boxhandschuhe, um damit ordentliche "linke Haken" schlagen zu können.