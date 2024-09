Erneut rechte Demo während Christopher Street Day in Sachsen

Döbeln - Am morgigen Samstag findet in Döbeln ( Mittelsachsen ) der diesjährige Christopher Street Day (CSD) statt. Parallel dazu wurde auch eine rechte Demonstration angekündigt.

Polizeisprecher Andrzej Rydzik. © Maik Börner

Auf Nachfrage von TAG24 teilte Polizeisprecher Andrzej Rydzik mit: "Mit Blick auf die angezeigten Versammlungen in Döbeln plant die Polizeidirektion Chemnitz einen Polizeieinsatz, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten."

Die Polizeidirektion Chemnitz stehe mit der Versammlungsbehörde des Landkreises Mittelsachsen bezüglich der beiden Versammlungen im Austausch. Konkrete Angaben zum Kräfteaufgebot sowie zum taktischen Vorgehen werden im Vorfeld jedoch nicht kommuniziert.

Außerdem weist Rydzik auf den CSD in Freiberg am 7. September hin. Ähnlich wie in Döbeln kam es an dem Samstag auch zu einer entsprechenden Gegenveranstaltung. Dieser Tag verlief in der Gesamtschau störungsfrei.

Die Ausgangslage war eine ähnliche, "sodass wir unsere Erfahrungen aus dem Freiberger Polizeieinsatz in den bevorstehenden Einsatz natürlich einfließen lassen", Rydzik weiter.

Die Maßgabe soll es sein, allen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten und Konfrontationen zwischen den Lagern nicht zustande kommen lassen.