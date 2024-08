Schlimmer Verdacht nach Bränden im Erzgebirge: Zünden Tuning-Hasser Autos an?

Brandstiftung in der Zwönitzer Lessingstraße: In der Nacht zu Dienstag fackelte ein Mazda ab. © André März

David Lieback (37) hat einen Verdacht: "Beide abgebrannten Autos waren getunt und aufgebaut. Eventuell hat es ein Mensch auf solche Fahrzeuge abgesehen." Lieback passt auf seinen Golf IV jetzt besonders gut auf - auch er ist getunt und hat sogar Flügeltüren.



Tuning-Hasser im Erzgebirge? Spezialfahrzeug-Folierer Robert Hermanns (Firma "Carfield" in Thum) findet den Gedanken nicht abwegig: "Vielleicht beginnt hier gerade eine Brandserie."

Hermanns hat zu dem abgefackelten Mazda eine besondere Beziehung: Er brachte die auffällige Folie an.

Der aktuelle Fall passierte an einer äußerst sensiblen Stelle. Der Mazda brannte direkt vor der Häschen-Gruppe des städtischen Kindergartens in der Lessingstraße aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Doch die Kita-Leiterin will sich lieber nicht zu der Gefahr äußern.