Geheimes Symbol entdeckt: Tappte der Schatzsucher (†34) im Erzgebirge in eine Nazi-Sprengfalle?

Walter Hemmerlein (67) sucht selbst im Vogtland nach verschollenen Kulturgütern und veröffentlichte mehrere Bücher über den Verbleib von NS-Schätzen. © Uwe Meinhold

Das ungeklärte Schicksal des Erzgebirgers beschäftigt auch Walter Hemmerlein (67), der seit Jahren verschollenen Nazi-Schätzen im Vogtland nachspürt. Er entdeckte auf einem Foto des Stollenzugangs, in dem der Vermisste vermutet wird, ein aufgemaltes Symbol.

"Ein Skarabäus. Der stilisierte Käfer wurde von den Nazis als geheimes Symbol für versteckte Schätze verwendet. Diese Orte waren häufig mit Sprengfallen gesichert." Der Szene-Insider vermutet: "Es steckt mehr hinter der Sache, als offiziell bekannt ist."

Laut Walter Hemmerlein ist das Symbol auch heute noch unter Schatzsuchern verbreitet. "Es wird als Hinweis oder auch als Warnung verwendet. Sich in dieser Szene zu bewegen, ist nicht ungefährlich."

Damit meint Hemmerlein nicht nur die Gefahr, die von stillgelegten Stollen ausgeht, sondern auch etliche mysteriöse Todesfälle, die sich im Laufe der Jahre rund um die Suche nach NS-Schätzen ereigneten.

"Wenn man den Skarabäus an dem Einstieg des Mannes in Frohnau sieht, braucht man nicht lange nachdenken. Das war eine Warnung an ihn oder andere", schlussfolgert er.