Dank Dauerfrost: Weiterer Skihang im Erzgebirge geöffnet

Carlsfeld/Oberwiesenthal - Wintersportfreunde müssen nicht in die Ferne schweifen, auch in Sachsen werden die Bedingungen fürs Skifahren und Co. immer besser. Nun ist auch der Doppelschlepplift in Carlsfeld ( Erzgebirgskreis ) wieder in Betrieb.

Am Wochenende kann man am Carlsfelder Hirschkopf Ski fahren. © Maik Börner

Die Schneekanonen am Carlsfelder Hirschkopf (Hauptstraße 56) konnten dank des anhaltenden Frosts wieder eingesetzt werden, sodass auf der Piste nun auf Kunst- und Naturschnee Abfahrten möglich sind. Der Liftbetrieb startet am Samstag und am Sonntag jeweils 9 Uhr.

An der Talstation haben auch der Funpark und die Skischule geöffnet. Wer Langlauf bevorzugt, kann die Talsperrenloipe nutzen, wo bei Restschnee noch Skiwanderungen möglich sind.

Nicht weit von Carlsfeld entfernt, in Eibenstock, kann man ebenfalls Ski fahren. Bei Wurzelrudis Erlebniswelt (Lohgasse 1) in der Winterskiarena ist der komplette Skibetrieb bei zwei Metern Maschinenschnee möglich. Geöffnet ist ab 9 Uhr. Am Wochenende ist auch die Allwetterbobbahn in Betrieb.

In Augustusburg ist der Hang bei Rost's Wiesen (An der Rodelbahn 3) präpariert. Oben am Berg werden 80 Zentimeter Schnee gemeldet, im Tal 60 Zentimeter. Der Rodelhang hat ebenfalls eine Ladung Kunstschnee bekommen und ist nutzbar.

Lift und Skiverleih sind ab 9 Uhr geöffnet.