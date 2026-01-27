Lithiumabbau im Erzgebirge: Zwei Projekte, viele Hürden

Der heimische Rohstoffabbau wird immer wichtiger. Im Erzgebirge könnte Lithium gewonnen werden, es fehlt aber noch ein Signal aus Brüssel.

Von Sebastian Münster

Freiberg - Die heimische Rohstoffgewinnung rückt stärker in den Fokus. Aus keinem Land in der EU hat es in diesem Januar mehr Bewerbungen um den Status eines kritischen Rohstoffprojekts bei der EU-Kommission gegeben, sagte Matthias Koehler, Ministerialdirigent im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, bei der Sächsischen Rohstoffkonferenz in Freiberg.

Die heimische Rohstoffgewinnung wird immer wichtiger. Im Erzgebirge könnte Lithium gewonnen werden. © Sebastian Kahnert/dpa Ein solcher Status verspricht eine bevorzugte Behandlung für schnellere Genehmigungsverfahren.

Seit rund zehn Jahren reifen Pläne, Lithium aus Gestein unter dem Erzgebirge zu gewinnen. Während das Projekt in Tschechien mit Staatsgeld rechnen kann, kämpft die sächsische Seite weiter um ein klares Signal aus Brüssel.

In Cínovec will die Firma Geomet jährlich rund 3,2 Millionen Tonnen Erz fördern und daraus 37.000 Tonnen Lithiumkarbonat gewinnen, heißt es in einer Machbarkeitsstudie. Die frühere tschechische Regierung hatte Subventionen in Höhe von 8,8 Milliarden Kronen (rund 361 Millionen Euro) zugesagt. Bewilligt wurden zudem knapp 33 Millionen Euro EU-Fördergelder. Erzgebirge Millionensumme bewilligt: Frohnauer Hammer bekommt Anbau Bevor der Abbau starten kann, steht eine Umweltverträglichkeitsprüfung beim Umweltministerium an.

Bislang keine finanzielle Unterstützung durch den Staat