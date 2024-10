Schatzsucher im Erzgebirge für tot erklärt: Seine Leiche wird wohl für immer im Stollen bleiben

Annaberg-Buchholz - Bei der Suche nach dem vermissten Schatzsucher im Erzgebirge gibt es nun offenbar die traurige Gewissheit: Leichenspürhunde schlugen deutlich in dem Bereich an, in welchem Oliver K. (34) vermutet wird. Die Behörden haben den 34-Jährigen damit für tot erklärt. Doch seine Leiche wird wohl niemals geborgen werden - aus finanziellen Gründen.