Sächsischer Busfahrer streikt für höheren Lohn: "Davon kann ich einfach nicht mehr leben"

Leipzig/Dresden - Innerhalb von zwei Wochen war zuletzt in mehreren Bereichen des öffentlichen Dienstes in Sachsen gestreikt worden. Busse und Bahnen blieben im Depot, Kitas und Horte geschlossen, Mülltonnen randvoll stehen - ohne Ergebnis. Die Angestellten haben teilweise Existenzängste, würden auch wieder auf die Straße gehen.

"Ich kann nach Abzug der Steuern mit 1700 bis 1800 Euro rechnen. Da muss ich kein Genie sein: Davon kann ich einfach nicht mehr leben", so der Single. "Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das Familien mit zwei Kindern, Auto und Haus machen."

Durch den in Sachsen "mit Abstand" schlechtesten Tarifvertrag im Nahverkehr verdiene er rund 2250 Euro brutto, was einem Stundensatz von 13,84 Euro entspreche. "Das ist knapp über Mindestlohn", moniert der LVB-Angestellte.

Paul Schmidt (35) ist Fachbereichsleiter Öffentlicher Dienst bei Verdi. © Ralf Seegers

Die harte Gangart von Gewerkschaft und Beschäftigten "ist eine Reaktion, was wir von der Verhandlungsspitze der Arbeitgeber hören. Da wird davon gesprochen, dass es einen Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst so nicht gäbe, dass der maximal bei Führungskräften erkennbar sei."

Zudem seien die Löhne im öffentlichen Dienst in der Vergangenheit so gestiegen, dass eine Inflation nicht spürbar sei. "Damit sind die Beschäftigten sehr deutlich unzufrieden", so Schmidt in der MDR-Sendung.

Die vom Bund finanzierten steuerfreien Einmalzahlungen von bis zu 3000 Euro wären zwar "für den Moment eine gute Entlastung", findet Paul Schmidt. Diese seien aber keine nachhaltige Lösung.

"Wir glauben ja alle nicht daran, dass die Preise irgendwann auch im gleichen Maße sinken, wie sie gestiegen sind." Zudem werden die Einmalzahlungen nicht auf die Rente angerechnet.