17.05.2023 06:05 2.926 Feuer auf Vierseitenhof: Scheune in Vollbrand

In der Nacht zu Mittwoch hat in Burgstädt in einem Vierseitenhof eine Scheune gebrannt. Die Bewohner konnten evakuiert werden. Auch die Warn-App NINA schlug an.

Von Victoria Winkel

Burgstädt - Großer Feuerwehreinsatz in Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen): In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem Brand auf einem Vierseitenhof gekommen. Auch die Warn-App NINA schlug Alarm. In der Nacht zu Mittwoch hat es in Burgstädt in einem Vierseitenhof gebrannt. © Harry Härtel/Haertelpress Das Feuer war gegen Mitternacht auf dem Hof in der Burkersdorfer Straße ausgebrochen. Eine Scheune brannte in voller Ausdehnung. Nach Informationen vom Brandort konnten alle Bewohner des Vierseitenhofes durch die Feuerwehr evakuiert werden. Die App NINA warnte in der Nacht vor starker Rauchentwicklung und Rauchgasen in der Region. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Am frühen Mittwochmorgen gab es aber bereits Entwarnung. Sachsen Facebook-Streit mit der Staatskanzlei: Sie will Sachsen die Fanseite abschalten Was das Feuer ausgelöst hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Bei dem Brand wurde eine Scheune zerstört. © Harry Härtel/Haertelpress Die Straße musste während des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.

