Feuerschweif am Himmel über Sachsen sorgt für viele Notrufe

Leipzig - Die einen hielten es für einen Meteoritensturm, andere für Außerirdische und mancher befürchtete gar den Ausbruch eines Krieges. Ein schauerliches Spektakel aus Lichtblitz, Feuerschweif und Donnergrollen am Nachthimmel hat zu zahlreichen Notrufen bei der Polizei in Sachsen und bei der UFO-Meldestelle geführt. Am Ende war es Tech-Milliardär Elon Musk, der den Deutschen einen gehörigen Schrecken eingejagte.