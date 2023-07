Feuerwehr kann nicht ausrücken: Der Wald brennt, aber nur eine Kameradin erscheint in der Wache

Boxberg (Landkreis Görlitz) - Truppfrau Virginie Schmidt (18) ist mit ganzem Herzen bei der Feuerwehr von Boxberg in der Oberlausitz. Doch ohne Kameraden kann auch sie nicht zum Brand ausrücken. Gleich zweimal stand die junge Helferin in der vergangenen Woche allein vorm Gerätehaus, als die Sirene rief. Ein Problem, das besonders Feuerwehren im ländlichen Raum trifft.

Felix Werner (26) ist mit Herz und Seele Feuerwehrmann, kann aber tagsüber auch nicht bei jedem Alarm ausrücken. © Christian Juppe

"Glücklicherweise sind wir alle in Lohn und Brot", erklärt Feuerwehrmann Felix Werner (26).

"Aber dann sind wir tagsüber auch auf Arbeit, oft auch weit weg." Da es im ländlichen Raum kaum Berufsfeuerwehren gibt, ein brandgefährliches Problem. Denn selbst wenn mehr Kameraden Zeit für den Einsatz haben, müssen oft auch die entsprechenden Spezialisten vor Ort sein. So hat Boxberg zwar 20 Kameraden, aber nur sechs Atemschutzträger.

Eine Lösung: mehr Ehrenamtler. "Es ist wichtig, dass die breite Gesellschaft wieder motiviert wird, sich einzubringen", so Wehrleiter Ronny Doster (43).

"Es darf bei Wohnungsbränden oder Unfällen keinen Unterschied machen, ob man in einer Großstadt mit Berufsfeuerwehr oder auf dem Land lebt."

In Boxberg versuchen die Kameraden beispielsweise, mit Programmen für die Schüler Nachwuchs zu gewinnen. Schon jetzt ist geplant, dass ab Mitte Juli vier Bauhofmitarbeiter, die in anderen Wehren aktiv sind, mit ausrücken, wenn in Boxberg der Alarm schrillt. Auch der Bürgermeister löscht mit, sollte Not am Mann sein ...