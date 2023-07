Flüchtlingsrat schockiert nach Überfall in Sebnitz: "Rassistische Angriffe nehmen zu!"

Sebnitz/Dresden - Nach dem Überfall auf zwei junge Afghanen (16,18) in deren Wohnung in Sebnitz hat der Sächsische Flüchtlingsrat appelliert, den Vorfall ernst zu nehmen.

In diesem Haus wurden zwei Afghanen (16, 18) brutal angegriffen.

"Das ist kein Einzelfall", sagt Flüchtlingsrats-Sprecher Osman Oguz (33). Rassistische Angriffe würden zunehmen.

"Viele Betroffene berichten uns, dass sie nur noch zu zweit auf die Straße gehen", so Oguz. "Hetze gegenüber Geflüchteten gehört auf immer mehr Straßen zur Normalität."

Dabei werden Migranten nicht nur in ländlicheren Gegenden angegriffen, sondern zunehmend auch in Großstädten. In Dresden verstärkt in Gorbitz und Prohlis.

Der Versuch von Politikern, insbesondere der CDU, "rechter zu werden, vermeintlich um dem Rechtsruck vorzubeugen, bewirkt genau das Gegenteil", so Oguz.