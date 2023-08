24.08.2023 15:51 1.111 Frau stellt Diebe in Pirna: Dann setzt es Fausthiebe

Von Holger Köhler-Kaeß

Pirna - Ihr erster Verdacht sollte sich bald als unangenehme Tatsache herausstellen. In Pirna beobachtete eine Frau am Mittwochnachmittag vom Badesee an der Pratzschwitzer Straße aus, wie sich mehrere Personen an ihrem Handtuch zu schaffen machten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Gegen 17.45 Uhr stieg die Badende aus dem See, um nach ihren Wertsachen zu sehen. Tatsächlich waren Portmonee und Autoschlüssel verschwunden. Schnell lief die Bestohlene zu ihrem Auto, an dem sich die Diebe gerade zu schaffen machten. Als sie versuchte, einen der Täter festzuhalten, trat dieser nach ihr. Ein Zeuge, der helfen wollte, wurde von einem der Räuber mit der Faust geschlagen. Kurz darauf flüchteten die Täter mit einem Audi. Aus dem Wagen der Frau hatten sie weitere acht Euro gestohlen, wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte.

Die Behörde hat Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung aufgenommen.

