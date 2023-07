250 Jobs in Gefahr! Zähes Ringen um Solarmodul-Produktion in Sachsen

Der Chef des Schweizer Solarmodulherstellers mit Produktionsstandorten in Freiberg ( Mittelsachsen ) und Thalheim ( Sachsen-Anhalt ), Gunter Erfurt (49), hatte zuletzt durch Abwanderungspläne in die USA bundesweit für Aufsehen gesorgt.

"Darauf haben wir in den letzten Monaten auf allen Ebenen hingearbeitet, in Brüssel, in Berlin, in Mitteldeutschland, in Sachsen", so Günther kürzlich.