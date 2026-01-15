Wer will mitmachen? Hier gibt es Berufsorientierung mit einem Influencer

Freiberg - Was macht man als Handwerker oder in der Pflege? Um für Schüler die Berufsorientierung realitätsnaher zu gestalten, setzt der Landkreis Mittelsachsen sein erfolgreiches Azubi-Influencer-Projekt "Influencer trifft Ausbildung" fort und sucht dafür Ausbildungsbetriebe.

Der Landkreis Mittelsachsen setzt sein Projekt "Influencer trifft Ausbildung" fort. © Melanie Möbius

Das Projekt ist Teil der virtuellen Karrieretage Mittelsachsen. Gemeinsam mit dem Influencer "DorFuchs" alias Johann Carl Beurich sollen in diesem Jahr fünf neue Ausbildungsberufe gezeigt werden.

Dabei erhalten die Jugendlichen authentische Einblicke in den jeweiligen Arbeitsalltag. Die Umsetzung erfolgt über die Fachkräfteallianz Mittelsachsen.

"Ziel ist es, Jugendliche über soziale Medien für Ausbildungsberufe in der Region zu begeistern und Berufsorientierung zeitgemäß zu gestalten", teilt das Landratsamt in Freiberg mit.

Das Projekt fand schon einmal im ersten Halbjahr 2025 statt, wo der Mathe-Influencer Beurich drei Ausbildungsberufe vorstellte. Dazu begleitete er Auszubildende aus Handwerk, Pflege und Industrie einen Tag lang bei der Arbeit und präsentierte den Berufsalltag. Die Videos wurden dann auf YouTube, Instagram, Facebook und LinkedIn veröffentlicht sowie mit "Schule macht Betrieb", einer virtuellen Ausbildungsmesse, verknüpft.

"Wir holen Berufsorientierung dorthin, wo junge Menschen unterwegs sind, auf YouTube und Instagram, und verbinden das direkt mit unseren Angeboten", sagt Melanie Möbius, Projektkoordinatorin im Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung. "Der Ansatz ist praxisnah, verständlich und nah an der Lebenswelt der Jugendlichen."