Experte ist sicher: Erzbergbau steht vor Comeback, doch es fehlt noch an Bergleuten

Freiberg - Lithium, Zinn, Kupfer, Wolfram - der weltweite Rohstoffhunger rückt das Erzgebirge seit Jahren wieder in den Blick von Bergbauunternehmen. Doch neue Bergwerke lassen weiter auf sich warten. Bleibt das neue Berggeschrei ein Flüstern?

Helmut Mischo (56) ist Professor für Rohstoffabbau und Spezialverfahren unter Tage an der Bergakademie Freiberg - er sieht den Bergbau im Erzgebirge vor einem Comeback. © Uwe Meinhold

Grundsätzlich stehe der Bergbau in Sachsen vor einem Comeback, glaubt Helmut Mischo (56), Professor für Rohstoffabbau und Spezialverfahren unter Tage an der Bergakademie Freiberg.

"Im Erzgebirge gibt es Vorkommen von Mineralien, die sehr gefragt sind und auch von der EU als kritisch eingestuft werden. Dazu zählen unter anderem Indium, Kobalt, Wolfram und Flussspat", erklärt Mischo. Flussspat zum Beispiel werde als Elektrolyt in Batterien gebraucht.

Doch lohnt sich der Abbau angesichts überschaubarer Lagerstätten und hoher Kosten überhaupt? "Bei fast allen Rohstoffen hat es kontinuierliche Preissteigerungen gegeben. Damit hat heimischer Bergbau trotz hoher Kosten eine Chance", ist sich der Professor sicher.

Der Abbau sei nah am Kunden, in einem stabilen politischen Umfeld und aufgrund der hohen Standards umweltschonender als in anderen Weltregionen. Mischo: "Das ist attraktiv für Abnehmer und Endkunden."

Auch die Vorarbeit, die zu DDR-Zeiten geleistet wurde, sieht der Experte als Standortvorteil. Das Unternehmen Wismut habe auf der Suche nach Uran das Erzgebirge intensiv erkundet. "All das ist ein Pfund, mit dem wir heute wuchern können", so Mischo.