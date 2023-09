21.09.2023 14:17 4.240 Freiberger Juwelier schlägt Schmuck-Räuber in die Flucht, 19-Jähriger festgenommen

Versuchter Überfall mit einem schusswaffenähnlichem Gegenstand: Dazu kam es am Dienstagabend in Freiberg in einem Juweliergeschäft.

Von Robert Preuße

Freiberg - Man steht im Laden und plötzlich zückt ein vermeintlicher Kunde eine Pistole: Dieses Schreckensszenario hat Henning Pätz (64) durchgemacht, als ihn am frühen Dienstagabend ein 19-Jähriger in seinem Freiberger Schmuck- und Uhrenladen bedrohte. Doch der Juwelier ließ sich nicht einschüchtern - mit Erfolg. Henning Pätz (64) wurde in seinem Laden per Waffe bedroht. © Uwe Meinhold Seit 30 Jahren ist Uhrmachermeister Henning Pätz tätig, aber einen Überfall hatte auch er noch nicht erlebt. Schon als der Räuber den Laden betrat, hatte Henning Pätz ein mulmiges Gefühl: "Der Mann hatte eine vergrindete Nase und zerfetzte Einweghandschuhe", so Pätz. Außerdem hatte er den Eindruck, dass der junge Mann unter Drogen stand. Pätz forderte den jungen Mann auf, seinen Laden zu verlassen. Da machte der Räuber an der Türschwelle kehrt und richtete eine Schusswaffe auf den Inhaber. Er solle den Rucksack des Erpressers mit Geld füllen. Pätz schleuderte dem Räuber den Rucksack zurück ins Gesicht. "Der war von meiner Reaktion so überrascht, dass er wegrannte". Vor dem Laden konnten Pätz den Räuber mit zwei anderen Männern überwältigen und der Polizei übergeben. "In dem aktuellen Fall hat der Inhaber die Gesamtsituation anhand des Verhaltens des Täters gut eingeschätzt", so die Chemnitzer Polizei. Freiberg MP Kretschmer: Oft straffällige Asylbewerber haben hier nichts zu suchen Es hätte allerdings auch anders ausgehen können. Die Beamten raten darum, "bei Überfällen grundsätzlich dazu, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen". Pätz und seine Frau nehmen den Überfall noch mit Humor. Allerdings will er nun endlich auf den Rat seiner Frau hören - und den Laden mit Videoüberwachung ausstatten. Pätz reagierte souverän und machte den Täter (19) mit zwei anderen Männern dingfest. © Uwe Meinhold 19-Jähriger bereits in Haft Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Tatverdächtige noch am gestrigen Mittwoch am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tschechen einen Haftbefehl. Mittlerweile befindet sich der 19-Jährige in einem Gefängnis. Erstmeldung: 20. September, 8.26 Uhr, letzte Aktualisiert: 21. September, 14.17 Uhr

