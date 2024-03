Für eine Million Euro: Landkreis will Defibrillatoren kaufen

Freiberg - Der Landkreis Mittelsachsen investiert in die Gesundheit der Region. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Anschaffung von Defibrillatoren beschlossen.

Der Landkreis Mittelsachsen hat beschlossen, 19 Defibrillatoren zu kaufen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Insgesamt sollen 19 Geräte für den bodengebundenen Rettungsdienst angeschafft werden. "Dafür fallen Kosten in Höhe von rund 1,03 Millionen Euro an. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger im Rettungsdienst über Gebühren und Entgelte", so der Landkreis.

Der bodengebundene Rettungsdienst ist für die Versorgung und den Transport von Erkrankten und Verletzten zuständig, wofür Kraftfahrzeuge als Rettungsmittel eingesetzt werden. Die Luft- oder Wasserrettung gehört dagegen zu den präklinischen Rettungsdiensten.

Der Landkreis ist als Träger der bodengebundenen Rettungsdienste für die Beschaffung von Medizintechnik zuständig. Aktuell gibt es 28 Rettungstransportwagen und 19 Krankentransportwagen sowie sieben Notarztfahrzeuge.

"Defibrillation werden unter anderem im Falle von Herz-Rhythmus-Störungen beziehungsweise Herzstillständen eingesetzt. Die Geräte versorgen das Herz mit Elektroschocks, um den natürlichen sogenannten Sinusrhythmus wiederherzustellen", schreibt der Landkreis auf seiner Homepage.