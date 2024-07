Gipfeltreffen nah am Wasser: Wiederauferstehung eines Kanal-Projekts und 'ne neue Badewanne für die Lausitz

Zwenkau - Der Harthkanal ist tot, es lebe das "Harthkanälchen"! Nachdem Bergbausanierer LMBV das Projekt einer schiffbaren Verbindung zwischen Zwenkauer und Cospudener See im März 2023 wegen explodierender Kosten schon in der ersten Bauphase beerdigte, wollen es die Kommunen nun alleine angehen. Das erste Geld dafür gibt’s vom Freistaat. Auch im Lausitzer Seenland tut sich was.