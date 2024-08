16.08.2024 07:57 2.046 Besuch am See endet tödlich: Mann treibt leblos auf dem Wasser

Ein Mann um die 60 starb am gestrigen Donnerstagabend beim Bade-Besuch am Berzdorfer See in Görlitz.

Von Chris Pechmann

Görlitz - Ein Mann ist am gestrigen Donnerstagabend beim Baden am Berzdorfer See in Görlitz ums Leben gekommen! Am gestrigen Donnerstagabend kam ein Mann am Berzdorfer See in Görlitz ums Leben. © Danilo Dittrich Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr zum Nordstrand gerufen. Zeugen entdeckten eine Person, die leblos auf dem Wasser trieb. Seine Begleiter zogen den Mann heraus und versuchten ihn wiederzubeleben. Auch der später eintreffende Notarzt blieb erfolglos. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt. Einsatzkräfte wurde zum Nordstrand des Berzdorfer Sees gerufen. © Danilo Dittrich Nach ersten Angaben der Polizei soll es sich bei dem Toten um einen Mann um die 60 Jahre handeln. Zu näheren Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei, so der Sprecher. Dies ist nicht der erste Todesfall am Berzdorfer See.

Titelfoto: Fotomontage: Danilo Dittrich