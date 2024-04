10.04.2024 17:47 1.612 Einsatz in der Südstadt: Mann bedroht Menschen mit Waffe

Gefahr am Sechsstädteplatz in Görlitz! Ein 43-jähriger Mann soll dort am gestrigen Dienstagabend mehrere Menschen mit einer Schreckschuss-Pistole bedroht haben.

Von Chris Pechmann

Görlitz - Gefahr am Sechsstädteplatz in Görlitz! Ein 43-jähriger Mann soll dort am Dienstagabend mehrere Menschen mit einer Schreckschuss-Pistole bedroht haben. Ein Mann drohte in Görlitz mit einer Schreckschuss-Pistole. Das Foto zeigt eine derartige Waffe des Typs "Walther P22". © Oliver Killig/ZB/dpa Dies gab die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch bekannt. Gegen 22.30 Uhr ging die Meldung bei den Beamten ein. Anscheinend hatte sich der Tatverdächtige zuvor mit anderen eine verbale Auseinandersetzung geliefert. Dann habe er die Waffe gezückt. Zwei Zeugen beobachteten das Geschehen, überwältigten den Mann und nahmen ihm die Pistole ab. Eingetroffene Polizisten kassierten das Objekt später ein. Ein Drogentest offenbarte, dass der 43-Jährige anscheinend unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Polizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. © Marijan Murat/dpa Jetzt blüht dem Tatverdächtigen eine Anzeige wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der örtliche Kriminaldienst ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Marijan Murat/dpa//Oliver Killig/zb/dpa