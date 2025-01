Gönner der Altstadt-Million wieder da? Anonyme Spende für Görlitzer Zoo!

Görlitz - Da werden Erinnerungen wach: 21 Jahre lang (1995 bis 2016) überwies ein anonymer Spender Jahr für Jahr eine Million Mark (später dann 511.500 Euro) auf das Görlitzer Stadtkonto. Nun ist in der Stadt wieder eine anonyme, fünfstellige Spende überwiesen worden - an den hiesigen Zoo .

Direktor Sven Hammer (54, l.) und Vorstandsvorsitzender Carsten Liebig (69) vor der zukünftigen Tibetbärenanlage. © Zoo Görlitz

Ist der geheimnisvolle Gönner wieder da? War es eine Frau, ein Unternehmen, ein Schokoladenfabrikant? Oder doch ein Münchner Anwalt? Wer damals die Millionen zum Wiederaufbau der Innenstadt spendete, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

Auch Zoo-Vorstand Carsten Liebig (69) erinnert sich an die Geschichte der jährlichen "Görlitzer Altstadt-Million", kann weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich um denselben Gönner handelt: "Ich hatte Kontakt zu einem Mittelsmann, der gab mir voriges Jahr mit der Überweisung dieser hohen fünfstelligen Summe vier Auflagen an die Hand."

Die Öffentlichkeit solle informiert werden, als Spender soll "eine echte alte Görlitzerin" angegeben werden, die exakte Summe darf nicht genannt werden und mit dem Geld soll ganz konkret die 2500 Quadratmeter große Anlage für die seltenen Tibetbären ausgebaut werden.

Seit Montag wird an der Bärenanlage gebaut. Planmäßig werden die beiden Bewohner Mischa (2) und Franz (2) im Herbst kommen, sich gemeinsam auf ihre erste Überwinterung in Görlitz vorbereiten: "Mischa kommt aus dem tschechischen Zoo in Chleby und Franz aus Dessau. Beide machen gerade Liebesurlaub in einem bayerischen Tierpark", so Liebig schmunzelnd.